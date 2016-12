Kate Winslet: "Nuda anche con i difetti"

foto Ap/Lapresse Correlati RADIOSA SUL RED CARPET 10:21 - E' tormentata dalla cellulite ed è consapevole che il suo seno non è perfetto. Eppure Kate Winslet non rinuncia ad apparire nuda nei film, perché come racconta al "The Sun", è sicura che le sue imperfezioni possano essere d'aiuto alle altre donne. Insomma, l'attrice si sente una 36enne come tante: "Mi accetto così come sono". - E' tormentata dallaed è consapevole che il suonon è perfetto. Eppurenon rinuncia ad apparirenei, perché come racconta al "", è sicura che le sue imperfezioni possano essere d'aiuto alle altre donne. Insomma, l'attrice si sente una 36enne come tante: "Mi accetto così come sono".

"Sono una persona normale - racconta - non sono perfetta ma anche le donne che incontro per strada non lo sono. Non sono magrissima, e se questo può servire alle altre donne per accettarsi a me va bene così".



Kate invecchia con serenità: "A 21 anni pensavo che a 36 avrei avuto il seno all'altezza delle ginocchia. Mi vedevo anziana. Ma non è così. Oggi mi sento più forte, in forma e a mio agio con il mio corpo di quanto non lo sia mai stata".