Mila Kunis: "In Black Swan ero troppo magra"

foto Afp Correlati 44 CHILI SUL SET

HOT SU "GQ" AMERICA 10:10 - Mila Kunis ha confessato di essersi sentita troppo magra sul set di "Black Swan", film sul mondo della danza di Darren Aronofsky. Per esigenze di copione, infatti, l'attrice era dimagrita di 11 chili, arrivando a pesarne appena 44. "Mi sentivo come se non avessi più forme quando ho girato il film con Natalie Portman - ha raccontato alla rivista "American Glamour"- Magra, magra. Piatta e senza forme, niente di niente". ha confessato di essersi sentita, film sul mondo della danza di Darren Aronofsky. Per esigenze di copione, infatti, l'attrice eraquando ho girato il film con Natalie Portman - ha raccontato alla rivista "American Glamour"- Magra, magra. Piatta e senza forme, niente di niente".

Ora che ha recuperato il suo peso forma, la Kunis si dice delusa dalle critiche di chi la accusa di essere troppo in carne. "Questo è il mio corpo normale, non sono 44 chili, probabilmente 11 chili in più sono di muscoli e peso così - ha ribadito Mila - Quando stavo girando 'Black Swan' mi dicevano accidenti sei troppo magra, ora che ho ripreso peso sento che dicono sembrava meglio quando aveva il look anoressico".



Ma alla fine Mila ha capito che l'importante è stare bene con se stessi, rassegnandosi al fatto che ci sarà sempre qualcuno che la criticherà: "Non si può piacere a tutti".