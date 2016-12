Carol Alt: "Rivoglio gli Anni 80"

foto Olycom Correlati SEXY SIRENA

Quando girò "I miei primi quarant'anni", il film di Carlo Vanzina del 1987 che l'ha lanciata in Italia, aveva solo 27 anni, adesso che ha da poco superato i 50, Carol Alt fa un bilancio. E con un po' di nostalgia al settimanale "Grazia" ammette: "Gli Anni 80 sono stati quelli dell'euforia, alle donne piaceva mettersi eleganti, non come adesso. Jeans, jeans, e ancora jeans".

Come fa a mantenersi ancora in forma? "Ho rivoluzionato la mia dieta, da 15 anni mi nutro solo di alimenti crudi", spiega Carol che abbiamo visto recentemente nell'ultimo film di Woody Allen "To Rome with love".



L'attrice, però, rifiuta il botox: "Non accetto neanche Photoshop, a 50 anni ho accettato di posare per Playboy, a 20 anni sono capaci tutti... E l'ho fatto per dimostrare alle donne che si può invecchiare bene".



Dei mitici Anni 80 ricorda: "Non esistevano le celeb di professione, diventavi famoso per quello che concretamente facevi, non per le persone e per i locali che frequentavi. Quegli anni hanno significato tantissimo lavoro, sfilate, servizi fotografici, film. Ero in un vortice velocissimo che non si fermava mai".