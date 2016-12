Annalisa in volo verso l'amore vero

foto Facebook Correlati GUARDA IL VIDEO

IL BACKSTAGE 08:57 - Annalisa presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video "Tra due minuti è Primavera" girato da Gaetano Morbioli. E' secondo singolo tratto dal suo nuovo album "Mentre tutto cambia". La cantante di "Amici" appare in tutta la sua sensualità con i colori del rosso in una ambientazione anni 50. Ambita da tanti ragazzi che le offrono un passaggio, Annalisa poi troverà la sua strada per poi volare con un comandante di aeroplani. presenta in anteprimail nuovo video "" girato da Gaetano Morbioli. E' secondo singolo tratto dal suo nuovo album "". La cantante di "" appare in tutta la sua sensualità con i colori del rosso in una ambientazione anni 50. Ambita da tanti ragazzi che le offrono un passaggio, Annalisa poi troverà la sua strada per poi volare con un comandante di aeroplani.

"Per me è una gioia cantare questa canzone - spiega Annalisa - e provare le sensazioni che il testo suggerisce. Parla di insicurezze e del relativo bisogno di continue verifiche, ma c'è anche un ottimismo che si avverte dall'inizio alla fine. Nei versi 'se i sogni sono sempre da inseguire di che sostanza è fatta la realtà?' c'è un richiamo al brano 'Ancora un'altra volta': i desideri che si avverano sono comunque imperfetti, perché un sogno realizzato perde la sua libertà e dovrai ricominciare a rincorrerlo. Si soffre e ci sono mille dubbi, ma il bello è proprio nella rincorsa”.