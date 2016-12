Sara Tommasi diserta il debutto al night

- Erano arrivati da tutti Italia per vedere la sua prima esibizione hot. Ma sono rimasti delusi. Sara Tommasi non si è presentata al Sexy Teatro Excelsior di San Donnino, a Firenze, dove era attesa sabato sera. "Eravamo in auto, all’altezza dell’autogrill di Lodi quando Sara mi ha chiesto una sosta per andare in bagno", ha raccontato Federico De Vincenzo, il manager che ha prodotto e firmato la regia del primo film porno della Tommasi. "Il tempo di andarle a prendere delle salviette umidificate ed è scomparsa". Ma la mamma di Sara smentisce tutto.

Il manager ha detto di aver avvertito anche la polizia stradale. Dopo qualche ora di smarrimento il ritrovo di Sara in un autogrill vicino a Parma. Nel frattempo i giovani giunti da Alessandria, Piacenza, Milano, Novara, Trento, Milano e Venezia per vedere le performace della ex bocconiana sono tornati a casa a testa bassa.

"La Tommasi non sta bene né fisicamente, né psicologicamente, bisogna aiutarla" ha detto De Vincenzo. "Adesso Sara dirà che dopo averle dato della cocaina per costringerla a girare il film porno l'ho drogata perfino con l'eroina. Pensate che stamattina diceva di aver avuto un contatto con l’aldilà e con il suo amico alieno. Ecco chi è che mi accusa".

Anche se i fan della ragazza sono tornati a casa con un pugno di mosche possono stare tranquilli. De Vincenzo ha assicurato che dal 7 luglio il film hard della Tommasi sarà disponibile in edicola, su internet e nel circuito home video.

"Mia figlia Sara Tommasi non si è mai persa in un autogrill". E' quanto precisa in serata Cinzia Cascianelli, mamma dell'ex naufraga dell'Isola dei famosi che in un comunicato smentisce le dichiarazioni di Federico De Vincenzo che si è presentato come il suo agente. "In relazione all'incredibile racconto di Federico De Vincenzo circa il fatto che, mentre la conduceva a Firenze, mia figlia Sara, sarebbe fuggita a Lodi per ricomparire in un autogrill, preciso che le affermazioni di De Vincenzo sono totalmente inventate, perché Sara era con me ed il padre e Federico ne era perfettamente al corrente. Non ha fatto altro che tempestarla di telefonate, per spingerla, nonostante il suo stato di salute, ad andare allo spettacolo del 30 giugno a Firenze". La ragazza infatti sarebbe con i genitori, sottoposta a terapia farmacologica.