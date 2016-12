Panariello torna al primo amore: il teatro

foto Ufficio stampa 09:17 - Dopo il successo del one man show di Canale 5 "Panariello Non Esiste" (che ha registrato una media di 5.500.000 spettatori), Giorgio Panariello torna a teatro con "In Mezz@voi", uno spettacolo tutto nuovo che debutterà il 30 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Replica il primo dicembre per poi proseguire nei principali teatri e palasport italiani. - Dopo il successo del one man show di Canale 5 "" (che ha registrato una media di 5.500.000 spettatori), Giorgio Panariello torna a teatro con", uno spettacolo tutto nuovo che debutterà il 30 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Replica il primo dicembre per poi proseguire nei principali teatri e palasport italiani.

Panariello torna a “dipingere” la realtà con personaggi vecchi e nuovi, per raccontare con la sua amabile ironia vizi, capricci e peccati della nostra Italia. L’attualità e la quotidianità saranno ancora protagoniste dei suoi monologhi esilaranti, ritratti brillanti del nostro tempo in cui ognuno potrà ritrovare un po’ di se stesso e ridere, sorridere e riflettere.



Queste le prime date confermate della tournée "In Mezz@voi" (prodotto e organizzato da F&P Group e Bagnomaria): 30 novembre e 1 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum; 4 e 5 dicembre a Roma al Gran Teatro; 7 dicembre a Bologna al Pala Dozza, 8 dicembre a Padova al Gran Teatro Geox; 11 e 12 dicembre a Torino al Teatro Colosseo; 14 dicembre a Bergamo al Teatro Creberg; 16 e 17 dicembre a La Spezia al Teatro Civico; 21 e 22 gennaio a Milano al Teatro Degli Arcimboldi; 28 gennaio a NAPOLI al Teatro Augusteo. Biglietti in vendita da oggi su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali.



INFORMAZIONI Info biglietti: www.fepgroup.it Infoline: 02 4805731