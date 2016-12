Kelly Osbourne: "Disperata per mio fratello"

foto Afp Correlati RAGAZZA... D'ORO 09:48 - Incidente ad alta quota per Kelly Osbourne, figlia di Ozzy e Sharon. La cantante, visibilmente ubriaca, la scorsa settimana ha infatti dato di matto su un volo partito da Los Angeles e diretto ad Atlanta. "Ero ubriaca e preoccupata per la sclerosi multipla di mio fratello Jack - ha spiegato Kelly - Dopo il cancro di mia madre e l'incidente di mio padre, ora è il turno di mio fratello, che è anche il mio migliore amico". - Incidente ad alta quota per, figlia di Ozzy e Sharon. La cantante, visibilmente ubriaca, la scorsa settimanainfattisu un volo partito da Los Angeles e diretto ad Atlanta. "Jack - ha spiegato Kelly - Dopo il cancro di mia madre e l'incidente di mio padre, ora è il turno di mio fratello, che è anche il mio migliore amico".

"Mi sono ubriacata in aereo mentre andavo ad Atlanta. Avevo lo stomaco vuoto e prima dell'imbarco un uomo ha chiesto come stava mio fratello. Dopo avermi detto che anche suo fratello aveva questa malattia, mi ha consigliato di guardare un sito web" ha detto la cantante/attrice, 27 anni.



"In aereo - ha continuato - ho iniziato a studiare il sito: mostrava come alcuni casi di sclerosi potessero degenerare. A quel punto, ho perso la testa perché ho dovuto affrontare il cancro al seno di mia mamma, mio padre è quasi morto a causa di un incidente e ora è il turno di mio fratello, che è il mio migliore amico".