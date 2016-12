Biel: "Sposo Timberlake ma senza ansia"

foto LaPresse Correlati CHE PASSIONE CON JUSTIN!

09:01

arriva nelle sale italiane il 28 settembre con "e nel frattempo si prepara senza ansia al matrimonio connon ha neanche scelto l'abito da sposa. "Non credo che la mia vita cambierà molto in futuro. Non lo so, è la prima volta", dice in una intervista a "Io Donna".