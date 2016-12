Giorgia: "Faccio ballare l'estate con Jovanotti"

foto Ufficio stampa Mtv Correlati SCATENATA IN TOUR 15:00 - Reduce dalle prime due date a Roma sold out del tour estivo (25-26 giugno), Giorgia rivela a Tgcom24 le novità del live, della sua estate da mamma ("a mare vicino Roma perché mio figlio Samuel è ancora piccolo") e di Italia Loves Emilia l'evento benefico del 22 settembre. "Ci saranno delle sorprese, - anticipa - basterà mettersi d'accordo con una email. Ma più che con i maschietti tenderò a far qualcosa con le femminucce del cast (ride, ndr)". - Reduce dalle prime due date a Roma sold out del tour estivo (25-26 giugno),rivelale novità del live, della sua estate da mamma ("a mare vicino Roma perché mio figlio Samuel è ancora piccolo") e dil'evento benefico del 22 settembre. "Ci saranno delle sorprese, - anticipa - basterà mettersi d'accordo con una email. Ma più che con i maschietti tenderò a far qualcosa con le femminucce del cast (ride, ndr)".

Com'è andata la partenza del tour da Roma?

Sono state due serate magiche, il pubblico che ballava, c'era la mia famiglia, gli amici del liceo... Serate fluide, perfette. Mi sono stupita anche del marito di una mia amica generalmente rigido e impostato che si è scatenato come un pazzo alla fine del concerto (ride, ndr).



Ci sono le novità in scaletta?

C'è più elettronica, sul palco siamo meno (batteria, basso, piano e synth) e non ci saranno i cori. Una novità per me e devo dire anche una piacevole scoperta, mi sento anche più libera. Abbiamo inserito "Passerà l'estate", brano scritto da Marina Rei per il mio cd "Dietro le apparenze", in una nuova versione archi e piano. "Come saprei" non apre più i concerti ma è tra i bis, in una versione più intima.



"Tu mi porti su" è già tormentone estivo. Qual è il motivo del successo?

E' pazzesco non mi succedeva dai tempi di "Vivi Davvero" del 2002! E' un tipo di canzone che non ho mai cantato, dal punto di vista musicale, e poi è proprio positiva come Lorenzo Jovanotti che l'ha scritta. E' semplice ma al tempo stesso dietro ogni piccola parola c'è un significato profondo, basti pensare a "ah che bellezza ah che dolore!".



Sarai tra i protagonisti del live a Campovolo "Italia Loves Emilia" assieme anche a Fiorella Mannoia e Laura Pausini con cui hai già fatto "Amiche per l'Abruzzo"...

Ancora non sappiamo esattamente cosa faremo. Ma basterà una semplice email per mettersi tutti d'accordo.



Ma ci saranno anche molti colleghi maschi stavolta da Ligabue a Zucchero, ti piacerebbe duettare con loro?

Perché no! Comunque preferisco restare sempre con le femminucce (ride, ndr).



Qualche progetto per l'estate?

Sicuramente andrò a mare vicino Roma. Preferisco non spostarmi troppo anche perché Samuel è troppo piccolo. Oddio, piccolo... Sta crescendo tantissimo. Che caratterino che ha! E' simpaticissimo, una qualità stupenda, ma anche un po' irruento con gli altri bambini. Immaginatemi mentre corro verso Samuel gridando "oddiooo scusateeee" ai genitori.



LE DATE DEL TOUR: Dopo Roma e l'anteprima agli Mtv Days a Torino il 30 giugno il tour riprende il 20 luglio al City Sound Ippodromo di Milano, 25 luglio in Piazza della Loggia di Brescia, 26 luglio al Castello Visconteo di Pavia, 28 luglio in Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival, 30 luglio in Piazza Duomo di San Gimignano, il 3 agosto al Teatro Greco di Taormina, 4 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, 7 agosto all'Anfiteatro di Villapiana (CS) e il 14 settembre all'Arena di Verona.

Andrea Conti