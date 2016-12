Lourdes ruba i vestiti a mamma Madonna

foto Tgcom24 Correlati DISPETTOSA

IL DITO MEDIO DI MADONNA 14:40 - Lourdes Maria non solo è sempre più uguale alla madre ma di certo ha preso anche la voglia di scherzare ed ironizzare. Madonna, mentre si prendeva una piccola pausa dal tour, si è accorta che la figlia aveva postato su Twitter una foto divertente indossando il famoso corpetto a cono usato durante lo show. Lo scatto è stato intitolato "Lola backstage al MDNA" sul Twitter della casa di moda di Lourdes, ma poi è stato misteriosamente rimosso. non solo è sempre più uguale alla madre ma di certo ha preso anche la voglia di scherzare ed ironizzare., mentre si prendeva una piccola pausa dal tour, si è accorta che la figlia aveva postato su Twitter una foto divertente indossando il famoso corpetto a cono usato durante lo show. Lo scatto è stato intitolato "Lola backstage al MDNA" sul Twitter della casa di moda di Lourdes, ma poi è stato misteriosamente rimosso.

Il motivo della 'scomparsa' della foto non è stato svelato ma in Rete c'è chi dice che Madonna non l'abbia presa molto bene e abbia sgridato la figlia, invitandola a cancellare il post. Sarà la verità? Chissà...



Intanto il tour mondiale di Madonna procede e sul palco assieme alla regina del pop c'è l'altro figlio Rocco di 11 anni, avuto dall'ex marito Guy Ritchie. Un piccolo talento della danza hip hop.