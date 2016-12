Charlize Theron: "Amo le donne toste"

foto Olycom Correlati OCCHI DI GHIACCIO DEL CINEMA

LEI E LE PIU' SEXY DI HOLLYWOOD

QUANDO PRESE A CALCI FASSBENDER... 11:25 - Adesso la possiamo ammirare come la strega malvagia di Biancaneve, in attesa di vederla calata nel ruolo della glaciale Meredith Vickers in Prometheus, il prequel di Alien. Charlize Theron conferma la sua attitudine a scegliere ruoli "scomodi". "Mi piace interpretare ruoli che mi fanno faticare - dice a "Myself" -. Mi sento un po' figlia della Ripley di Sigourney Weaver, prima di lei non avevo mai visto una donna così forte sullo schermo". - Adesso la possiamo ammirare come la strega malvagia di Biancaneve, in attesa di vederla calata nel ruolo della glaciale Meredith Vickers in Prometheus, il prequel di Alien.conferma la sua attitudine a scegliere ruoli "scomodi". "Mi piace interpretare ruoli che mi fanno faticare - dice a "Myself" -. Mi sento un po' figlia della Ripley di, prima di lei non avevo mai visto una donna così forte sullo schermo".

La passione per personaggi complessi e anche difficili deriva dalla voglia di portare sullo schermo storie e figure il più aderenti possibile alla realtà. "Al cinema è facile fare generalizzazioni ed etichettare - spiega -, ma nella vita mica funziona così, è tutto molto più intricato. Chiunque ha aspetti positivi e caratteristiche negative. Là fuori nel mondo non vedo tutte queste Madre Teresa".



Amare donne forti (e anche "un po' stronze" dice lei) non significa per la Theron sposare posizioni femministe. "Non mi piace la parola femminismo - dice -. Ho l'impressione che si porti dietro un'eredità sbagliata e fuori dal tempo. E poi non c'è nulla di più distante da me dell'odiare gli uomini. Maschi e femmine funzionano come lo yin e yang: ci valorizziamo e ci esaltiamo a vicenda".