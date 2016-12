Kristen Stewart: "Fiera del mio topless"

foto Da video Correlati GUARDA IL SENO

SVOLTA TRASGRESSIVA 10:05 - Del topless in "On the road" Kristen Stewart si è detta orgogliosa: "E' un po' stridente, ma stridente nella maniera giusta. Volevo farlo e ne sono molto fiera". Adesso della pellicola che sbarca in Italia il 5 ottobre arrivano le prime immagini che mostrano il seno nudo della vampira più sexy del cinema. Ed eccola in fatti in macchina, in una sorta di menage a trois, mostrare il décolleté nei panni di Marylou, tra Garrett Hedlund e Sam Riley.

Il film tratto dall'omonimo romanzo di Jack Kerouac e diretto da Walter Salles racconta l'America degli Anni Cinquanta: gli amici fraterni Sal Paradise (Riley) e Dean Moriarty (Hedlund) si mettono in viaggio senza soldi e senza meta e incontrano le persone più stravaganti tra amori, sbronze, amicizie e rancori.



Kristen sarà appunto la giovane moglie di Dean, uno "spirito libero che va avanti senza curarsi del ritmo del mondo". E a proposito delle scene di nudo Kristen assicura: "Come si può fare Kerouac senza nudo? Sarebbe un'ipocrisia e un'impostura. Sarebbe come fare Bukoswski senza parolacce o Steinbeck senza polvere".