Katy Perry: "Ho una personalità multipla"

Ammette di avere un "personalità multipla" che esprime nel look. D'altronde Katy Perry è la cantante degli eccessi, la star che predilige creazioni audaci, brillanti e vistose. A "L'Uomo Vogue" confessa di ispirarsi a Madonna, di inventarsi un mondo immaginario e di vestire anche per sei mesi abiti che rimandano al mondo fantastico che ha in mente: "Adesso mi trovo nella fase della ninfa fatata, della strega bianca, del look gotico".

"Il mio senso dello stile cambia come cambia il mio umore e il mio colore di capelli evolve in continuazione - racconta -. Mi alzo al mattino e scelgo cosa indossare in base al mio stato d'animo. Se appare come un mix di molte cose è perché mi sento in molti modi differenti allo stesso tempo, al punto che sul serio penso di avere una personalità multipla".



Katy, come Madonna che è il suo idolo, spera di avere una carriera longeva: "Specialmente a inizio della sua carriera, quando gettava le basi del suo stile. Ha saputo evolversi costantemente, riuscendo a dare al pubblico sempre un'interpretazione diversa di sé, visiva e concettuale. Spero di riuscire a fare lo stesso e spero di fare una musica che non sia dimenticata".