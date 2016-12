Il re del porno Schicchi è uscito dal coma

foto LaPresse Correlati TALENT SCOUT DEL PORNO 12:16 - Riccardo Schicchi, il re del porno italiano che ha scoperto Cicciolina, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Il produttore, che da oltre 15 anni soffre di diabete mellito, la forma più grave, da alcuni giorni aveva perso conoscenza ed era in coma. Ora si è risvegliato ma rimarrà in ospedale. A fargli visita quotidianamente c'è l'ex moglie Eva Henger, da cui non ha mai divorziato. , il re del porno italiano che ha scoperto, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Il produttore, che da oltre 15 anni soffre di diabete mellito, la forma più grave, da alcuni giorni aveva perso conoscenza ed era in coma. Ora si è risvegliato ma rimarrà in ospedale. A fargli visita quotidianamente c'è l'ex moglie, da cui non ha mai divorziato.

Come riferisce l'Adnkronos Salute che ha contattato l'amministrazione dell'ospedale il quadro clinico di Schicchi - in dialisi e afflitto da diverse patologie a lungo trascurate e non curate - è complesso anche se non rischia la vita. Il produttore era entrato in coma ma si è poi ripreso e già ieri mattina era stato trasferito in reparto dove i medici sono a lavoro per stabilizzare le sue condizioni.



Schicchi ed Eva Henger hanno avuto due figli, Riccardino, 17 anni e Mercedes, 21 anni, che vive in Inghilterra. L'ex pornostar, che iniziò la carriera nel mondo a luci rosse proprio grazie a Schicchi, è apparsa molto provata, nonostante dal 2005 sia legata sentimentalmente al produttore cinematografico Massimo Caroletti, dal quale nel 2009 ha avuto una figlia, Jennifer.



Nell'ultimo periodo è stata proprio la Henger a sostenere Schicchi anche sul lavoro. Il produttore, infatti, da tempo è quasi completamente cieco, proprio a causa del diabete e l'ex moglie, sotto la sua guida, si è occupata anche della parte fotografica dell'agenzia.