I Muse: "Così omaggiamo lo sport"

foto Ufficio stampa 08:43 - "Survival", brano dei Muse, è la colonna sonora delle Olimpiadi Londra 2012. La canzone accompagnerà l'ingresso degli atleti negli stadi e potrà essere utilizzata dalle emittenti internazionali. Nel Regno Unito, Survival ha fatto già da qualche ora il suo debutto nelle radio. - "Survival", brano dei Muse, è la colonna sonora delle Olimpiadi Londra 2012. La canzone accompagnerà l'ingresso degli atleti negli stadi e potrà essere utilizzata dalle emittenti internazionali. Nel Regno Unito, Survival ha fatto già da qualche ora il suo debutto nelle radio.

Il frontman Matt Bellamy ha detto che questa canzone "esprime un senso di convinzione e determinazione per vincere".



I Muse hanno annunciato la pubblicazione del loro sesto album di studio, "The 2nd Law", in uscita il 18 settembre. L’uscita dell’album sarà seguita da un tour europeo che partirà il 16 ottobre da Montpellier, in Francia, e che toccherà l’Italia il 16 novembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) e il 17 novembre all’Adriatic Arena di Pesaro.



L’ultimo disco della band, "The Resistance", pubblicato nel 2009, ha raggiunto la vetta della classifica in 19 paesi, inclusa l’Italia.