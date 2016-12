Diffuse foto nude di Scarlett: chiesti sei anni

foto Dal Web Correlati GLI SCATTI OSE' RUBATI ALLE STAR

07:18 - Quasi sei anni di carcere e un risarcimento personale di 66mila dollari. E' questa la condanna chiesta dall'accusa per Cristopher Chaney, l'hacker colpevole di aver diffuso in Rete mesi fa le foto private (e senza veli) di Scarlett Johansson. Chaney, arrestato lo scorso ottobre, dovrebbe risarcire anche Christina Aguilera e Mila Kunis, anche loro vittime dell'hacker.

Secondo i documenti della Corte presentati questa settimana in California, Chaney dovrebbe pagare in tutto oltre 150mila dollari di risarcimento. La sentenza per il caso è prevista per il 23 luglio.



Il 35enne a marzo si è dichiarato colpevole di nove capi d'accusa ed era stato arrestato l'anno scorso, al termine di un'indagine durata circa un anno e soprannominata 'operazione hackerazzi', parola che consiste nella fusione di hacker e paparazzi.



Secondo l'accusa, Chaney è entrato illegalmente negli account e-mail di oltre 50 persone che fanno parte del mondo dello star system. Le foto della Johansson nuda che lei stessa si scattò vennero trovate da Chaney e pubblicate su internet. L'attrice ha dichiarato che quelle foto erano per il collega Ryan Reynolds, allora suo marito.