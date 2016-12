"Dopo la Maionchi ho attaccato i miei mostri"

foto Ufficio stampa Correlati IERI E OGGI

CANTA I SENTIMENTI 14:55 - Tony Maiello nel 2008 era il pupillo di Mara Maionchi a "X Factor", la stessa che poi l'ha messo sotto contratto e portato al Festival di Sanremo nel 2010 vincendo con "Il linguaggio della resa". Poi il silenzio. Il divorzio artistico da Mara e un periodo di "mostri". "E' stato molto difficile - rivela a Tgcom24 -. Oggi sono rinato con la scrittura". Tony ha lanciato il singolo "Chi ha inventato i sentimenti", ha un cd pronto e sogna Sanremo. nel 2008 era il pupillo dia "", la stessa che poi l'ha messo sotto contratto e portato al Festival di Sanremo nel 2010 vincendo con "". Poi il silenzio. Il divorzio artistico da Mara e un periodo di "mostri". "E' stato molto difficile - rivela a Tgcom24 -. Oggi sono rinato con la scrittura". Tony ha lanciato il singolo "", ha un cd pronto e sogna Sanremo.

Qual è il tuo bilancio dopo la vittoria a Sanremo nel 2010?

Dopo Sanremo mi sono preso le mie belle soddisfazioni, ho cantato per tante persone e in diverse piazze italiane. Sono andato avanti anche se sentivo che il mio lato di cantautore non era mai venuto fuori, il messaggio non arrivava. Il disco, infatti, poi non ha venduto molto anche se è risultato, ad onore del vero, tra i più venduti degli artisti di Sanremo di quell'anno.



Poi il divorzio artistico da Mara Maionchi...

Già. Ma voglio subito chiarire che è stato fatto tutto nella massima serenità ed onestà. Non ci sono state incomprensioni tra me, Mara e suo marito Alberto Salerno. Un giorno ho spiegato a loro che avevo deciso di far da solo e cimentarmi seriamente nella scrittura per trovare nuovi stimoli. Sapevo benissimo che avrei dovuto lavorare sodo. Insomma l'hanno presa abbastanza bene e hanno rispettato le mie idee, dopo una sola settimana ero già discograficamente libero.



Poi cosa è successo?

E' iniziato un periodo difficile, molto difficile. Ho dovuto lottare contro quelli che io chiamo 'i miei mostri', con il buio... Insomma ho avuto un principio di depressione e non ho nessun problema ad ammetterlo. Mi sentivo molto abbattuto e ho dovuto far fronte a dubbi interiori e incognite sulla mia vita. Non mi riconoscevo più...



Cosa non ti piaceva di te stesso?

Pensavo di aver creato un personaggio e a un certo punto ti ritrovi che non sai più qual è il tuo copione, quale devi scegliere o leggere. Stavo per abbandonare tutto, lo confesso. Poi da Milano sono tornato a Castellammare di Stabia a casa dai miei. Ad un certo punto ho sentito l'esigenza di tornare a scrivere e sono tornato a Milano perché se fossi rimasto nel mio paese non avrei combinato nulla. Adesso tengo le paura a bada e in compenso ho scritto molte canzoni.



C'è già un disco pronto?

Direi proprio di sì. Ho scritto oltre 40 brani. Per ora con i nuovi produttori Antonio Salvati e Sabatino Salvati dell'etichetta Rosso al tramonto abbiamo scelto di lanciare il singolo "Chi ha inventato i sentimenti". Il riscontro con il nuovo singolo è molto positivo in pochissimi giorni abbiamo superato le 70mila visite. Posso anticipare che il mio nuovo album sarà ricco e molto versatile dal punto di vista musicale.



Quando uscirà?

Verso la fine del 2012 e l'inizio del 2013.



Vuoi tornare a Sanremo?

Assolutamente sì.

Andrea Conti