Noemi canta la rossa "Ribelle"

foto Ansa Correlati CON IACCHETTI E MAZZAMAURO 16:38 - La folta chioma rossa è la stessa della principessa Merida, così come il carattere, con quella voglia di libertà. Di sicuro questi elementi - giura Noemi - hanno influito nella scelta. Perché la cantante interpreta alcuni brani della colonna sonora nella versione italiana di "Ribelle-The brave", il nuovo lungometraggio Disney Pixar che sarà nelle sale italiane il 5 settembre.

Noemi si è avvicinata al nuovo tipo di ritmica scozzese con la sua voce graffiante, e per questo è sembrata la cantante più adatta tra le italiane (tra le interpreti delle canzoni originali del film anche la cantante gaelico-scozzese Julie Fowlis e l'inglese Birdy).



"Il mio modo di cantare - dice la cantante - non era alla moda, quando è uscito 'Briciole'. Non ero allineata agli standard del mercato e questo coraggio di essere se stessi ci unisce. Merida gioca con qualcosa di cui tutti hanno paura che potrebbe essere la rappresentazione delle tradizioni".



Merida è un'abile arciera figlia ribelle del re Fergus e della regina Elinor, che sfida le antiche usanze del proprio Paese, care a Lord MacGuffin (doppiato nella versione italiana da Shel Shapiro), Lord Dingwall (doppiato da Giobbe Covatta) e Lord Macintosh (doppiato da Enzo Iacchetti), determinata a contrapporsi a una strada che il destino ha già scritto per lei. Una strega (che nella pellicola italiana ha la voce di Anna Mazzamauro) esaudisce il desiderio della giovane, scatenando il caos nel regno. Merida dovrà risolvere la situazione prima che sia troppo tardi.



"Caratterialmente mi ci ritrovo molto - prosegue Noemi - trovo che sia un bellissimo modello in questo periodo storico, lancia un grande messaggio, combattere per essere sé stessi".