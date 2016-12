Fantasmi e delitti attorno al Duomo di Milano

foto Ufficio stampa 09:51 - Golden Ticket presenta, dopo il successo de "I delitti intorno al duomo". Una nobildonna senza testa, un soldato tradito, un duca assassinato. E una coppia che lascerà... senza fiato. Sono questi i protagonisti degli spot teatrali nelle piazze e le vie attorno al Duomo. I fantasmi sono all’erta, pronti a sorprendere e incuriosire il pubblico con le loro storie, macabre e affascinanti al tempo stesso. Non una visita guidata. - Golden Ticket presenta, dopo il successo de "I segreti di Brera" , la sua seconda visita dedicata alla città di Milano:. Una nobildonna senza testa, un soldato tradito, un duca assassinato. E una coppia che lascerà... senza fiato. Sono questi i protagonisti degli spot teatrali nelle piazze e le vie attorno al Duomo. I fantasmi sono all’erta, pronti a sorprendere e incuriosire il pubblico con le loro storie, macabre e affascinanti al tempo stesso. Non una visita guidata.

Un viaggio da Piazza dei Mercanti a Piazza San Fedele, facendo il giro largo. Le chiese, l’università, l’anagrafe, nessun luogo è al sicuro. I fantasmi sono all’erta, pronti a sorprendere e incuriosire il pubblico con le loro storie, macabre e affascinanti al tempo stesso.



Il centro di Milano è luogo di lavoro, di cultura, di shopping. E di sangue. Proprio là, a due passi dalla Madonnina, si sono consumati atroci delitti: donne innamorate, uomini senza scrupoli, militari e rivoltosi. Le vittime ricompaiono oggi, sotto i vostri occhi, all’improvviso, per raccontarvi la loro storia. In un viaggio attraverso i secoli, senza soluzione di continuità. Un viaggio attorno al simbolo di Milano: il Duomo è solo intravisto, l’attenzione è tutta per le piazze che lo circondano. È là che i misteri si nascondono e i delitti si consumano.



Basta uscire di pochissimo dalle vie convenzionali per accorgersi della vitalità e dell’eccezionalità della storia di Milano. Anzi, delle Storie di Milano e dei suoi personaggi: dai grandi protagonisti agli umili cittadini. Proviamo a raccontarvi questi frammenti di vita, giusto all’ombra dell’imponente cattedrale gotica.



Golden Ticket, associazione di promozione sociale e culturale, in collaborazione con l’associazione culturale ART-U, ha scelto di combattere il diffuso pregiudizio che Milano non sia una città turistica. Si è appassionata alle storie e ai racconti, ai protagonisti e alle persone, alle leggende e alle fantasie, ma soprattutto ai luoghi e ai territori carichi di significato che ci circondano. Un’iniziativa non legata ai soliti posti noti o ai vuoti cliché, ma alla scoperta dei gioielli nascosti del nostro patrimonio e delle autentiche e semplici abitudini di una comunità.



INFORMAZIONI I delitti intorno al Duomo - Guida teatralizzata Piazza dei Mercanti, Milano Venerdì 29 giugno 2012 ore: 19 – 20 - 21 - 22 Durata: 100 minuti circa Ingresso: 10 euro (+ 3 euro tessera associativa Golden Ticket) La prenotazione è obbligatoria Cellulare: 348 3222137 - Mail: turismo@goldenticket.it