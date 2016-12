Lindsay Lohan shock tra reggiseno e pistole

foto Twitter Correlati TRA ARTE E PROVOCAZIONE 12:21 - L'amicizia tra il geniale fotografo e provocatore Terry Richardson e Lindsay Lohan è più stretta e forte che mai. Più volte Richardson ha eletto a sua musa l'attrice maledetta di Hollywood. Sono già uscite le nuove foto sul Twitter del fotografo che faranno discutere. La Lohan infatti non solo appare con un reggiseno che ben poco spazio lascia all'immaginazione ma impugna una pistola. - L'amicizia tra il geniale fotografo e provocatoreè più stretta e forte che mai. Più volte Richardson ha eletto a sua musa l'attrice maledetta di Hollywood. Sono già uscite le nuove foto sul Twitter del fotografo che faranno discutere. La Lohan infatti non solo appare con un reggiseno che ben poco spazio lascia all'immaginazione ma impugna una pistola.

In Rete fioccano già le prime critiche agli scatti con la pistola come fosse un inno alla violenza. Altri, invece, difendono l'estro creativo di Richardson.



Fatto sta che ancora una volta Lindsay è riuscita a far parlare di sé. L'attrice tenta ancora una volta di ritagliarsi un posto a Hollywood dopo essere stata per troppo tempo più sulle pagine di cronaca e gossip che spettacolo. Intanto l'attrice può contare Woody Allen dalla sua parte. Lo scorso mese, i due hanno cenato insieme nel corso di una visita dell'attrice a New York e ora il regista ha rivelato la ragione del loro incontro alla rivista Access Hollywood. Benché abbia ammesso di non star considerando la Lohan per un ruolo: "Non esiterei ad usarla in un film perché è una ragazza molto talentuosa" ha detto Allen, aggiungendo che la cena tra loro è stata "una cena sociale".