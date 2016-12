Proiezioni speciali per i 20 anni de "Le Iene"

14:17 - "Le Iene", esordio-capolavoro del regista Quentin Tarantino torna in sala dopo 20 anni. Gli uomini in giacca e cravatta saranno infatti in tutti i cinema del circuito "The Space" il 26 e il 28 giugno. Uscito nel 1992, "Le Iene" vanta un cast stellare (tra cui Steve Buscemi, Tim Roth, oltre allo stesso Tarantino), una colonna sonora da brivido e scene entrate di diritto nella storia del cinema.

Una vera chicca per gli appassionati del genere che - a vent'anni di distanza - possono finalmente rivedere sul grande schermo la banda di rapinatori in giacca e cravatta, anche se nella versione censurata, senza la memorabile amputazione dell'orecchio da parte di Mr. Blonde (Michael Madsen) ai danni del povero poliziotto Marvin.



Il 26 e 28 giugno, il film uscirà nelle sale del circuito "The Space", come evento speciale, con inizio spettacolo alle ore 21.30. Da venerdì 6 luglio a giovedì 12 luglio sarà invece nella programmazione settimanale.



Uscito nel 1992, "Le Iene" ha rivoluzionato la storia del cinema, lanciando nel firmamento un regista fino ad allora sconosciuto: Quentin Tarantino. Il film si ispira al genere noir, arricchendolo però con scelte registiche e fotografiche innovative, che diventeranno il marchio di fabbrica di Tarantino.



Al centro della vicenda una rapina in banca, a cui partecipano sei personaggi, nascosti dietro nomi fittizi: Mr. White (Harvey Keitel), Mr. Orange (Tim Roth), Mr. Pink (Steve Buscemi), Mr. Blonde (Michael Madsen), Mr. Brown (Quentin Tarantino) e Mr. Blue (Edward Bunker). Mente del colpo il malavitoso Joe (Lawrence Tierney) e il figlio Eddie (Chris Penn, fratello del più famoso Sean).