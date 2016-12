Addio a Nora Ephron, regista dei sentimenti

foto Afp 11:06 - E' morta a New York all'età di 71 anni Nora Ephron, regista di grande successo e sceneggiatrice di commedie indimenticabili come "Harry ti presento Sally". Lo ha riferito il figlio, Jacob Bernstein, poche ore dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate per una polmonite legata alla sua leucemia. Tra i suoi film più celebri, "Insonnia d'amore (1993), "C'è posta per te" (1998) "Vita da strega" (2005) e "Julie e Julia". - E' morta a New York all'età di 71 anni Nora Ephron, regista di grande successo e sceneggiatrice di commedie indimenticabili come "Harry ti presento Sally". Lo ha riferito il figlio, Jacob Bernstein, poche ore dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate per una polmonite legata alla sua leucemia. Tra i suoi film più celebri, "Insonnia d'amore (1993), "C'è posta per te" (1998) "Vita da strega" (2005) e "Julie e Julia".

Dopo una carriera di brillante giornalista, la Ephron era approdata al cinema con sceneggiature di commedie sentimentali riprendendo la tradizione dei genitori, Henry e Phoebe Ephron. Negli anni 70 aveva sposato Carl Bernstein, il giornalista che insieme a Bob Woodward, suo collega al Washington Post, condusse l'inchiesta giornalistica che svelò i retroscena dello scandalo Watergate e che spinse il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon a rassegnare le dimissioni.



Il suo nome resterà legato soprattutto al testo di "Harry ti presento Sally" del 1989, diretto da Rob Reiner con Billy Cristal e Meg Ryan, e ad altre sceneggiature come "Silkwood" e "Affari di cuore". Di molti suoi film è stata anche regista come "Insonnia d'amore (1993), "C'è posta per te" (1998) "Vita da strega" (2005) e "Julie e Julia" (2009).



Negli ultimi tempi stava lavorando al film "Lost in Austen", incentrato su una giovane donna newyorkese appassionata della scrittrice britannica Jane Austen. Nel 2009 aveva diretto "Julie & Julia", dove Meryl Streep interpretava la cuoca-star Usa Julia Child. Per le sceneggiature di "Silkwood", "Insonnia d'amore" e "Harry ti presento Sally" la Ephron è stata nominata all'Oscar.



Nel 1983 scrisse il romanzo autobiografico "Heartburn" (edito n Itaia da feltrinelli col titolo "Affari di cuore"), ispirato alla sua relazione fallita con Bernstein, che poi divenne film nel 1986 per la regia di Mike Nichols, interpretato da Meryl Streep e Jack Nicholson.