Da Jovanotti a Elisa tutti in coro per l'Emilia

foto Ufficio stampa 10:34 - Ancora musica per l'Emilia Romagna e per i terremotati. Arriva il live benefico "Italia Loves Emilia"il 22 settembre a Campovolo. Sul palco 14 Big: Ligabue, Antonacci, Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Litfiba, Mannoia, Negramaro, Nomadi, Pausini, Renato Zero e Zucchero. L'inizativa musicale è stata fortemente voluta da Claudio Maioli (manager storico di Ligabue) che ha chiamato a raccolta gli altri artisti.

La musica e i suoi protagonisti, come in passato e come è successo con il concerto degli Artisti Emiliani allo Stadio Dall’Ara di Bologna, possono fare cose importanti. L’obiettivo dell’evento, a cui gli artisti parteciperanno senza percepire alcun compenso, è devolvere l’intero incasso a uno degli obiettivi primari che verranno sottoposti dalla Regione Emilia Romagna che, con il suo presidente Vasco Errani (nominato commissario per la ricostruzione), è promotrice dell’iniziativa. A sostenere i costi e a contribuire con ulteriori fondi, saranno alcune tra le più importanti realtà dell’industria privata italiana.



INFORMAZIONI I biglietti per il concerto saranno disponibili da giovedì 28 giugno (ore 16) in tutte le prevendite abituali. Prezzo: 25 euro (senza diritto di prevendita) - www.italialovesemilia.it