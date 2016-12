I Moderni carichi dopo X Factor: "Ora si balla"

foto LaPresse Correlati NON SOLO HIP HOP 10:26 - Si sono classiticati al secondo posto a "X Factor" dietro Francesca Michielin ("ha vinto perché ha talento ed è più nazional popolare"), I Moderni tornano e presentato a Tgcom24 il nuovo album "Troppo Fuori". "Sono tutti brani ironici e diversi tra loro - spiegano -. C'è anche un omaggio alla bambola di Patty Pravo". Il consiglio dell'ex caposquadra Elio? "Divertitevi sempre e dimenticatevi della tv". - Si sono classiticati al secondo posto a "X Factor" dietro Francesca Michielin ("ha vinto perché ha talento ed è più nazional popolare"), I Moderni tornano e presentato a Tgcom24 il nuovo album "Troppo Fuori". "Sono tutti brani ironici e diversi tra loro - spiegano -. C'è anche un omaggio alla bambola di Patty Pravo". Il consiglio dell'ex caposquadra Elio? "Divertitevi sempre e dimenticatevi della tv".

"Troppo fuori" è composto da otto nuovi brani più due bonus track. Il progetto nasce dall’incontro di Liza, Broad, Cata e Lead con i Two Fingerz, il fenomeno hip hop dell’anno, che producono l’album e ne firmano, insieme a I Moderni, l’intera tracklist. Il primo singolo estratto è “L’estate si balla”.



Cosa vi accomuna ai Two Fingerz?

Come noi amano i party e il divertimento, abbiamo da sempre un'anima dance. Poi c'è l'ironia e il fatto che abbiamo in comune diversi ascolti musicali.



Perché avete intitolato il disco "Troppo fuori"?

Per la varietà digenere musicali che contiene. Un riassunto in due parole del ricco mondo musicale del nostro lavoro.



In "Voodoo" c'è un omaggio a "La Bambola" di Patty Pravo. Come mai questo omaggio?

Infatti cantiamo "Tu mi tratti come una bambola, NO Patty Pravo…. Voodoo/ Io non sono una bambola/Voodoo/Tu mi tratti come una bambola/Voodoo...". Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla canzone ci è venuto in mente cosa associare al rito voodoo, ovviamente la bambola. L'omaggio a Patty era doveroso perché un omaggio anche a un classico della canzone italiana. Noi siamo sì "Moderni" ma con un occhio alla grande tradizione.



Vi siete presentati come gruppi vocali a X Factor, arma a doppio taglio?

Sì perché siamo in Italia. I gruppi vocali non hanno mai avuto successo nel nostro Paese. L'ultimo caso di clamoroso successo sono stati i Neri per caso, poi ci sono anche i bravissimi Cluster che sono anche andati a X Factor. E' paradossale perché i Cluster hanno un enorme successo all'estero meno in Italia. Il motivo? Perché non c'è la cultura e visto che la musica come materia scolastica è stata "tagliata" dalle scuole non mi stupisce. Insomma tutta un'altra realtà rispetto alle scuole inglese dove la musica non sono si studia ma c'è anche rispetto per i gruppi vocali.



Che consiglia vi ha dato Elio?

Quello di non considerare mai il contesto in cui ci trovavamo, ossia la televisione. Ammettiamo infatti che all'inizio ci siamo trovati un po' in difficoltà. Ma Elio ha voluto che rimanessimo sempre le stesse persone spensierate dei provini con la voglia di divertirsi. E così stiamo facendo!



Cosa ha in più Francesca Michielin rispetto a voi, dal momento che ha vi ha battuto?

Ha un telento precoce vista la giovane età e poi sicuramente è molto più nazional popolare. La canzone che le ha scritto Elisa è rimasta in classifica per tanto tempo, il successo è stato immediato e dunque popolare.

