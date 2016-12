A Roma un weekend dedicato alla lussuria

foto Ufficio stampa 10:41 - Tre giorni dedicati a performance erotiche, concerti, workshop sulla sensualità e laboratori teatrali sulle fantasie più segrete. Dopo il successo ottenuto a Berlino, Vienna, Sydney e Barcellona, arriva anche a Roma, dal 29 giugno al 1° luglio, "Xplore", il Festival sull'Arte della Lussuria. Un'occasione per esplorare la sessualità, da soli, con il partner o con gli amici, in un clima sexy e divertente. e con ospiti di fama internazionale. - Tre giorni dedicati a performance erotiche, concerti, workshop sulla sensualità e laboratori teatrali sulle fantasie più segrete. Dopo il successo ottenuto a Berlino, Vienna, Sydney e Barcellona, arriva anche a, dal 29 giugno al 1° luglio,, il. Un'occasione per esplorare la sessualità, da soli, con il partner o con gli amici, in un clima sexy e divertente. e con ospiti di fama internazionale.

Alla tre giorni che si svolgerà al Disco Club Alien (ex Bòeme) di Roma, parteciperanno il coreografo berlinese Felix Ruckert, esperto di tantra e Kyudo, il dr. Peter Banki che a New York e Sydney insegna filosofie e stili di vita queer, Maggie Tapert, pioniera della battaglia per l'orgasmo femminile. Sempre nell'ambito della manifestazione, ma nella locatione dell'Alcabh Pub, venerdì sera sarà di scena, la cantante danese Chastity (il cui genere si definisce "post porno trash folk") per un concerto aperto anche a chi non è iscritto al festival.



Ci saranno gli spettacoli degli artisti italiani più quotati all'estero, tra cui MaestroBD, autore con Beatrice Gigliuto di "Bondage - La via italiana all'arte di legare" (Castelvecchi) e Mobo, guru della fotografia sensuale. E seminari di scrittura e cucina afrodisiaca. Non solo fruste, corde e tacchi a spillo, quindi, ma anche un viaggio psicologico e avventuroso alla scoperta del piacere.



Tra momenti soft e altri decisamente più hard, si potrà scoprire che lo yoga e le arti marziali fanno bene al sesso e che il ballo aiuta a cambiare ruoli nei giochi di coppia, così come sarà l'occasione per farsi un cultura su pratiche quali il bondage, il playfight e il body painting. Chi partecipa a Xplore avrà la risposta a queste e a tante altre domande sul corpo, sui desideri, sull'amore, sull’istinto. E sulle passioni nascoste.