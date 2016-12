Alessandra Amoroso, "Ciao" da New York

foto Ufficio stampa Correlati IL VIDEO IN ESCLUSIVA

Ecco "Ciao", il video del nuovo singolo di Alessandra Amoroso, che è online da oggi in esclusiva su Tgcom24 e Mediaset.it e sarà disponibile su tutti i canali da sabato 30 giugno. Il brano che ha raggiunto il vertice della classifica dei singoli più venduti su iTunes a poche ore dalla sua messa online, ha un carattere deciso e dolce allo stesso tempo.

Un appartamento luminoso e quasi vuoto, teli candidi che coprono i mobili e scatoloni pieni di oggetti, di ricordi: questa lo scenario d’apertura del video. Entra in scena una ragazza che sta preparando freneticamente le valigie. Presa dai ricordi, inizia a lanciare con gesto liberatorio alcuni vestiti e scatole fuori dalla finestra. Il finale non è scontato: sotto casa l’attende un ragazzo, che raccoglie gli oggetti gettati dalla compagna e l’aiuta a sistemarli in un furgoncino anni ’60.



La coppia è così pronta per partire per un viaggio che li vedrà arrivare e fermarsi su una spiaggia illuminati da un’incantevole luna . Sulla stessa scene che fanno da sfondo alla storia ritroviamo una splendida Alessandra Amoroso, ritratta a colori e in bianco e nero, mentre interpreta il brano con l’intensità e la forte personalità che la contraddistinguono da sempre.



Contrapposizione che si ritrova anche nel testo, incentrato sulle contraddizioni di un amore. Il singolo è incluso in "Ancora di più - Cinque passi in più", l’album entrato direttamente al #1 della classifica dei dischi più venduti.