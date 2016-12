I "FreeBoys" accendono l'estate

foto Ufficio stampa 16:54 - Direttamente da "Io Canto" arrivano i "FreeBoys", alias Enrico Nadai, Simone Frulio e Kevan Gulia. La band, formatasi grazie al talent di Gerry Scotti, è pronta per scaldare l'estate con una serie di concerti in tutta Italia, per la gioia dei fan. Nell'attesa del loro primo cd - previsto per il prossimo ottobre - è intanto uscito "Indelebile", una ballata romantica su una storia d'amore fatta di sbagli e rimorsi. - Direttamente da "" arrivano i "", alias Enrico Nadai, Simone Frulio e Kevan Gulia. La band, formatasi grazie al talent di Gerry Scotti, è pronta per scaldare l'estate con, per la gioia dei fan. Nell'attesa del loro primo cd - previsto per il prossimo ottobre - è intanto uscito "", una ballata romantica su

I "FreeBoys" sono composti da Enrico Nadai, Simone Frulio e Kevan Gulia, i quali hanno partecipato alle ultime edizioni di "Io Canto", il talent show condotto da Gerry Scotti. I ragazzi, già idoli delle teenager, si sono poi uniti per dar vita alla boy band. Nella loro musica tutto il mondo degli adolescenti: i primi amori, gli sbagli, la scuola e gli amici.



Il trio sarà in tour per tutta l'estate, con una serie di concerti in tutta Italia, mentre da ottobre a dicembre sono previsti cinque live nei teatri e club delle maggiori città italiane. Ad anticipare il loro primo album - che uscirà il prossimo ottobre - il singolo "Indelebile", ballata romantica su una storia d'amore fatta di alti e bassi.