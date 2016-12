Il jack russell di "The Artist" diventa leggenda

14:16 - Uggie è entrato a pieno titolo nella storia del cinema. Dopo essersi presentato - elegantissimo - alla notte degli Oscar, lo scorso febbraio, ora il jack russell di "The Artist" ha infatti conquistato una mattonella sulla "Walk of Fame". Un evento storico per Hollywood: Uggie è infatti il primo cane-attore a lasciare le zampe sul celebre marciapiede. Alla cerimonia presenti anche i "colleghi" Lassie e Rin Tin Tin.

Uggie si è presentato alla premiazione in collare dorato e papillon, mettendosi pazientemente in posa per i fotografi e lasciandosi coccolare dai numerosi fan. Ha poi impresso le sue zampette in una mattonella - per l'occasione munita di idrante - proprio di fronte al prestigioso "Grauman's Chinese Theatre", posizionata fianco a fianco a quelle di divi immortali, del calibro di Marilyn Monroe, John Wayne e Al Pacino.



