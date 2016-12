Katy Perry: "Devo far guarire il mio cuore"

foto Ap/Lapresse Correlati CON L'AMICA RIHANNA

11:26 - Anche se non ama parlarne, Katy Perry è ancora provata dopo la fine del matrimonio con Russell Brand, così ha deciso di prendersi un po' di tempo per lei, per curare le ferite d'amore. "Ho bisogno di far guarire il mio cuore", fa sapere la cantante al quotidiano "Daily Mirror". Sia chiaro, non rimpiange il fallimento ma anzi lo vede come una lezione da imparare. Come racconta nel film-documentario sulla sua vita "Katy Perry: A part of me".

Katy ha trascorso gran parte dei 14 mesi di matrimonio in giro per il mondo, lasciando intendere nell'intervista che è stato uno dei motivi che ha determinato la rottura tra loro: "Per una donna moderna è importante essere sostenuta e che ci sia uguaglianza in ogni aspetto".



Ma adesso la Perry è stanca di essere sempre sotto i riflettori, la macchina dello showbiz è troppo stressante, e vuole prendere un periodo di pausa. La cantante all'inizio si era detta dubbiosa di raccontare nel film i problemi e le difficoltà che hanno segnato la fine del suo matrimonio, ma alla fine ha preferito essere onesta sulla sua vita e di aprirsi su tutto: "L'intero film racconta come superare gli ostacoli, vincendo la famiglia e superando il sistema di regole imposto". Anche se l'ex marito non l'ha presa bene.