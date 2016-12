Belen diventa una sexy doppiatrice

foto Ufficio stampa Correlati DOPPIATORI VIP 08:15 - Se per vederla nei panni di attrice bisogna ancora aspettare, intanto Belen dà un assaggio come doppiatrice. La bellissima showgirl argentina, infatti, presta la sua sensualissima voce a Diana, l'addestratrice del protagonista di "Gladiatori di Roma", il film d'animazione in 3d diretto da Iginio Straffi, in sala il 19 ottobre da Medusa. Altri doppiatori saranno Luca Argentero e Laura Chiatti, "voci" di Timo e Lucilla. - Se per vederla nei panni di attrice bisogna ancora aspettare, intanto Belen dà un assaggio come doppiatrice. La bellissima showgirl argentina, infatti, presta la sua sensualissima voce a, l'addestratrice del protagonista di "", il film d'animazione in 3d diretto da, in sala il 19 ottobre da Medusa. Altri doppiatori saranno, "voci" di Timo e Lucilla.

La vicenda è ambientata nella Roma Imperiale. Rimasto orfano in seguito alla terribile eruzione di Pompei, il piccolo Timo viene adottato dal generale Chirone e cresciuto nell'Accademia di Gladiatori più famosa di Roma. Inizia così la storia di un grande eroe? Nemmeno per sogno, la vita da gladiatore non fa proprio per Timo, la cui unica aspirazione è spassarsela con gli amici Ciccius e Mauritius, sfuggendo alle bizzarre sessioni di allenamento del suo patrigno.



Tutto cambia però quando Lucilla, figlia di Chirone, torna dalla Grecia. Adesso l'unico interesse di Timo è diventare un valoroso gladiatore per conquistare il cuore della sua bella compagna d'infanzia e convincere Chirone ad accettare lui come promesso sposo. Come fare? Timo è disperato, ma si imbatte fortunatamente nella personal trainer più in gamba di Roma.



Fra stregonerie, pazze scorribande nel bosco e terribili addestramenti con l'affascinante Diana, riuscirà Timo a portare a termine la sua impresa? E se a Roma si dice che "la fortuna aiuta gli audaci" per Timo si prevedono tempi duri.