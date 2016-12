Favino: "Mi fermo per rispetto del pubblico"

foto LaPresse Correlati IL CAST DI ACAB 11:59 - Troppa visibilità può essere deleteria per un attore. Lo sa bene Pierfrancesco Favino che, dopo un anno di lavoro intenso, ha deciso di abbandonare il set per un periodo. L'attore romano, intervistato durante la Milano Fashion Week, ha confessato di aver voglia di restare per un po' lontano dai riflettori. "Nell'ultimo anno il pubblico mi ha visto molto e ora preferisco prendermi una pausa". - Troppa visibilità può essere deleteria per un attore. Lo sa beneche, dopo un anno di lavoro intenso, ha deciso diper un periodo. L'attore romano, intervistato durante la Milano Fashion Week, ha confessato di aver voglia di restare per un po' lontano dai riflettori. "Nell'ultimo anno il pubblico mi ha visto molto e ora".

"Rischio di sovrapporre me stesso ai personaggi che interpreto - ha continuato Favino - con il rischio che chi guarda non apprezzi davvero il lavoro che faccio". Nell'ultimo anno, infatti, l'attore è stato protagonista di ben quattro film, interpretando personaggi molto diversi.



Ne "L'Industriale" era Nicola, un imprenditore strangolato dai debiti, mentre ha indossato la per "ACAB", film sui celerini. Ha poi prestato il volto all'anarchico Giuseppe Pinelli per "Romanzo di una strage", mentre sul set di "Posti in piedi in Paradiso" era un padre separato, alle prese con l'arte di arrangiarsi.



Ora Pierfrancesco potrà quindi godersi una merita vacanza insieme alla moglie Anna, la figlia Greta (6 anni) e la piccola Lea, nata lo scorso maggio.