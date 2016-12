Rihanna scalda l'estate e mostra le gambe

foto Ap/Lapresse Correlati PROVOCANTE COME SEMPRE

QUALE SARA' IL TORMENTONE ESTIVO? VOTA! 09:27 - Instancabile Rihanna. Estate di lavoro per la star del pop che non solo ha lanciato il nuovo profumo che ha chiamato (ovviamente) "Nude" ma è già al lavoro per un nuovo album. Nel frattempo fa la guest star ai festival più importanti d'Europa. Ecco che si è presentata scosciata e sensuale al Hackney Music Festival di Londra. - Instancabile. Estate di lavoro per la star del pop che non solo ha lanciato il nuovo profumo che ha chiamato (ovviamente) "Nude" ma è già al lavoro per un nuovo album. Nel frattempo fa la guest star ai festival più importanti d'Europa. Ecco che si è presentata scosciata e sensuale aldi Londra.

La star delle Barbados si è presentata con una lunga t-shirt bianca, catenaccio d'oro al collo, rossetto rosso fuoco e soprattutto con pantaloncini che ben poco spazio lasciavano all'immaginazione. Con lei un corpo di ballo hip hop di ballerini a torso nudo con panta-gonna leopardati.



Rihanna ha chiuso il Festival cantando anche con il mentore Jay-Z per poi eseguire tre successi: "Rude Boy", "Please Don't Stop the Music" e "Disturbia".



Il cast del festival contava anche su nomi come Leona Lewis, Jessie J, Nicki Minaj, Will.i.am e Florence + The Machine.