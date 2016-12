Stone: "Il set mi ha guarito dal panico"

foto Vogue Correlati ACQUA E SAPONE 09:32 - Il "panico da palcoscenico", comune a molte sue colleghe, Emma Stone non l'ha mai provato. Anzi, è stata proprio la recitazione a guarirla dagli attacchi di panico. Quando aveva 8 anni l'attrice soffriva infatti di crisi così debilitanti che le impedivano addirittura di uscire di casa ma, grazie all'impegno profuso sul set, è riuscita a guarire. "Ero immobilizzata - ha confessato a "Vogue" - non volevo uscire con nessuno". - Il "panico da palcoscenico", comune a molte sue colleghe,non l'ha mai provato. Anzi, è stata proprio. Quando aveva 8 anni l'attrice soffriva infatti di crisi così debilitanti che lema, grazie all'impegno profuso sul set, è riuscita a guarire. "Ero immobilizzata - ha confessato a "- non volevo uscire con nessuno".

A 23 anni, Emma è riuscita comunque a elaborare le sue paure dopo aver seguito una terapia e aver messo tutte le sue forze nel diventare un'attrice di successo. Raccontando di sé a "Vogue America", la Stone ha confidato di soffrire ancora di attacchi di panico occasionali, che riesce tuttavia a gestire e a tenere sotto controllo.



Una bel passo avanti per Emma, che ora non ha nessun problema a lanciarsi nel vuoto avvinghiata al suo Spider-Man, il fidanzato Andrew Garfield. I due sono infatti protagonisti di "The Amazing Spider-Man", film che uscirà nella sale italiane il prossimo 4 luglio.