Kate Beckinsale, un fisico da fantascienza

I suoi 38 anni li portava in maniera splendida già prima. Per Kate Beckinsale partecipare al remake di "Total Recall" è stata la ciliegina sulla torta: un ruolo fisicamente impegnativo che l'ha costretta a una dura preparazione. Al punto da guadagnarsi la copertina di "Women's Health". "E pensare che non sono mai stata particolarmente atletica - dice lei -, da ragazzina nessuno ha mai pensato 'devo avere Kate nella mia squadra!'".

Il perché Kate abbia dovuto sottoporsi agli esercizi fisici per il ruolo è presto detto. Nel film c'è una scena di lotta con Jessica Biel che ha messo a dura prova le due attrici. "Non è il genere di lotta nel fango da bar, o di lotta nudi da porno - spiega Kate alla rivista - , è un vero combattimento".



Un'esperienza utile per Kate per scoprire il diverso approccio tra lottare con una donna o con un uomo. "E' stato molto diverso - racconta - era tutto un 'ti ho fatto male? Scusa, non volevo. Non è stata colpa mia...".