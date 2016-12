Il "Festival Mix" invade l'estate milanese

foto Ufficio stampa Correlati I FILM IN CONCORSO 12:46 - Fino al 28 giugno al Teatro Strehler di Milano il "Festival Mix" dedicato al cinema indipendente gay e lesbico."Happy Together", questo lo slogan della 26esima edizione. Oltre alle proiezioni - più di 100 tra lungometraggi, corti e documentari - ci sarà spazio per eventi speciali. Tra gli incontri previsti anche "Miti, Divinità e Divi" sabato 23 alle 19.30 con Ornella Vanoni, Giorgio Ieranò e Selvaggia Lucarelli. aldedicato al."Happy Together", questo lo slogan della 26esima edizione. Oltre alle proiezioni -- ci sarà spazio per. Tra gli incontri previsti anche "" sabato 23 alle 19.30 con

Ad aprire le danze, nella serata di venerdì 22 giugno, l'inedito "North Sea Texas", opera prima del regista belga Bavo Defurne, che dipinge con delicatezza luci e ombre di un amore adolescenziale tra il timido Pim e il vicino di casa Gino.



In programma una serie di prime visioni italiane tra cui "Notre Paradis" di Gaël Morel, una sorta di noir nel solco della migliore tradizione francese sulla prostituzione maschile e "Leave it on the floor" del canadese Sheldon Larry, un musical frizzante e colorato, coreografato da Frank Gatson Jr, direttore creativo di Beyoncè. Tra le novità da segnalare anche, "Mary Lou" di Eytan Fox, divertente serie-musical che racconta la storia del giovane Meir Levi, futura drag queen di successo.



La cerimonia di chiusura (28 giugno) è invece affidata all'attesa anteprima italiana "Cloudburst" di Thom Fitzgerald. Il film racconta il viaggio di due anziane lesbiche (i premi Oscar Olympia Dukakis e Brenda Fricker) che ,dopo 31 anni di convivenza, decidono di recarsi in Canada per sposarsi.