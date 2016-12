Loredana Bertè: "Mi ammazzerò"

foto LaPresse Correlati LA CANTANTE IERI E OGGI 12:50 - Edoardo Bennato ed è pronta a partire in tour, come guest star, nei concerti di Gigi D'Alessio. Intanto la regina del rock italiano Loredana Bertè lancia il grido dall'allarme dalle pagine di "Diva e Donna". E lo fa alla sua maniera: "Penso spesso alla morte, la vita mi sta disgustando. Non mi dà niente... Mi ammazzerò, già prendo i farmaci per dormire". Ha appena pubblicato il nuovo singolo "Ma quale musica leggera" scritto per lei daed è pronta a partire in tour, come guest star, nei concerti di. Intanto la regina del rock italianolancia il grido dall'allarme dalle pagine di "". E lo fa alla sua maniera: "Penso spesso alla morte, la vita mi sta disgustando. Non mi dà niente... Mi ammazzerò, già prendo i farmaci per dormire".

"Penso al futuro che mi sembra molto incerto - racconta Loredana -. Per tutti noi, mica solo per me, per come vanno le cose. Un dramma continuo. Guarda quei poveri terremotati, ogni giorno ce n'è una. E poi, chissà perché, da un po' di tempo penso alla morte. Questa storia del club dei ventisette anni mi dà da pensare. Amy Winehouse. E prima di lei Kurt Cobain, Jimmy Hendrix, Jim Morrison. Mi sembra così irreale, una vita intera davanti. Ho 61 anni. C'è un sacco di gente che muore alla mia età, anche più giovane di me. Io per ora sto bene in salute poi chi lo sa...".



La Bertè ammette di essere autodistruttiva: "Da bambina fantasticavo di essere una regina e ora non più, purtroppo. La mia storia è quasi conclusa...". La cantante però non ha nessuna intenzione di cambiare: "Io, se una cosa non mi va, non la faccio proprio, non se ne parla, nemmeno sotto tortura. Se la trasmissione non m'interessa, non ci vado. Non vado a nessun talk show. Non esco mai. Che esco a fare? Per andare dove? Ho già fatto tutto quello che si poteva fare. Io sono il risultato di tutto quello che ho visto e ho fatto".



Al suo fianco ci sono gli amici di sempre, Mario Lavezzi e Renato Zero, intanto è in partenza per un tour estivo: "Insieme a D'Alessio, è un amore d'uomo, pieno di attenzioni, molto dolce, sarò la guest nei suoi concerti. Poi, farò delle serate per conto mio. Devo cantare per forza, sfogarmi, se no mi suicido dalla noia".