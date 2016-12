Radiohead, dopo Toronto slitta il tour

foto Ufficio stampa Correlati IL CROLLO DEL PALCO

SOCCORSI DOPO L'INCIDENTE 09:07 - Dopo voci e silenzi è arrivata la lettera ufficiale dei Radiohead: slitta il tour europeo. Decisione presa - Dopo voci e silenzi è arrivata la lettera ufficiale dei. Decisione presa dopo il crollo del tetto del palco prima del concerto della band a Toronto, che ha causato la morte di Scott Johnson, membro dello staff. I Radiohead hanno deciso di rimandare le date dei concerti previsti in Europa, che dovevano partire all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Mercoledì prossimo dovrebbero essere annunciate le nuove date.

In una lettera i Radiohead spiegano le ragioni della loro decisione: "Come probabilmente avrete saputo il tetto del palco ha ceduto prima del nostro concerto di Toronto, causando la morte di Scott Johnson, un membro della nostra crew, e il ferimento di altre tre persone della crew. Il cedimento ha distrutto anche l'impianto luci, progettato e costruito unicamente per il nostro spettacolo e ci vorranno settimane per poterlo sostituire".



"Inoltre - prosegue la lettera - ha anche provocato danni ingenti alla nostra strumentazione, di cui fanno parte pezzi risalenti ad alcune decine di anni fa che saranno difficili da rimpiazzare. Mentre stiamo affrontando il dolore e lo shock che derivano da questo tragico incidente, ci sono molti aspetti pratici da risolvere e pertanto stiamo facendo tutto il possibile per cercare di riprogrammare i seguenti concerti: 30 giugno all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, 1 luglio Parco delle Cascine di Firenze, 3 luglio Arena Parco Nord di Bologna, 4 luglio a Villa Manin a Codroipo, in Friuli, il 6 luglio e 7 luglio a Berlino e il 9 luglio a St. Triphon".



"Il nostro obiettivo - affermano i Radiohead, rassicurando i propri fan - è di annunciare le nuove date per questi show mercoledì 27 giugno. In quell'occasione forniremo anche tutte le informazioni su come ottenere eventuali rimborsi dei biglietti in caso non vi fosse più possibile assistere ai concerti nelle nuove date".



"Pensiamo invece di essere in grado di ricominciare a suonare dal vivo in tempo per gli show di Nimes (Les Arenes, 10 e 11 luglio) e suoneremo al Bilbao BBK festival (13 luglio) e al Lisbon Optimus Alive festival (15 luglio). Date le circostanze - conclude la band inglese - faremo di tutto per offrire ai nostri fan il miglior show possibile. Grazie per la vostra comprensione e il sostegno dimostrato".