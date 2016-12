Filippo Timi, estate a nudo per il teatro

foto Ufficio stampa Correlati TALENTO E FOLLIA 09:37 - Filippo Timi sarà il protagonista assoluto del mese di luglio al Teatro Franco Parenti di Milano. Uno degli attori più talentuosi della nuova generazione presenta il trittico "Summertimi" e posa nudo sulla locandina del teatro. Timi presenta ben tre opere "Amleto" (10-15 luglio), "Giuliett'e Romeo" (18-20 luglio) e "Favola" (26-31 luglio). Prevista il 16 luglio una serata di letture del romanzo "Goditi il problema". sarà il protagonista assoluto del mese di luglio al Teatro Franco Parenti di Milano. Uno degli attori più talentuosi della nuova generazione presenta il trittico "" e posa nudo sulla locandina del teatro. Timi presenta ben tre opere "(10-15 luglio)," (18-20 luglio) e "" (26-31 luglio). Prevista il 16 luglio una serata di letture del romanzo "".

Timi presenta una nuova edizione di "Amleto" con Lucia Mascino, Marina Rocco, Luca Pignagnoli ed Elena Lietti. Una rilettura dove ogni gesto o parola diventa gioco e voce personale, provocazione intelligente, “helzapoppin” ad alta gradazione di divertimento. Un Amleto spiazzante, comico, furibondo, folle e colorato. Di fronte alla tragedia hai due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità. Filippo Timi ha scelto la seconda trasformando la tragedia in commedia.



"Giuliett'e Romeo m’engolfi l’core, amore la famosa storia di du giovani innamorati in volgare perugino" è di e con Filippo Timi e con Lucia Mascino, Vittoria Chiacchella, Luca Rondolini, Mauro F. Cardinali. L’elegante Verona divisa dalla guerra tra famiglie non c’è più. Al suo posto, una cornice surreale fatta di palloncini e cuori: una cartolina di San Valentino, un ballo in maschera, un amore al Luna Park. Qui si svolge “la famosa storia di du giovani innamorati in volgare perugino”. Il dialetto, una mescolanza di umbro, perugino e napoletano, si impossessa dei personaggi, li sradica e li ridisegna, abbandona ogni formalismo per concedersi completamente alla vita e alle sue contraddizioni.



Infine "Favola - C’era una volta una bambina, e dico c’era perché ora non c’è più" con Lucia Mascino e Luca Pignagnoli . C’era una volta una casa fiabesca in una cittadina qualunque della provincia americana, un salotto accogliente, una vita perfetta come in un film di Doris Day. C’era una volta una donna che sognava, in vaporosi abiti Anni Cinquanta firmati da Miu Miu, e un’amica bionda come Kim Novak nelle pellicole di Hitchcock. C’era una volta tutta l’illusione possibile e il suo improvviso ribaltamento.



Il 16 luglio alle 21 ci sarà la presentazione del romanzo d’esordio di Sebastiano Mauri "Goditi il problema" con letture di Filippo Timi e Lucia Mascino.