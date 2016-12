Roberto Benigni esclusivo a "Supercinema"

foto LaPresse 16:47 - "Gli esodati? Sembra un termine inventato da Dante per un girone di penitenza!", esordisce così in un'intervista esclusiva a "Supercinema" Roberto Benigni che annuncia dodici serate dantesche in calendario a Firenze. Venerdì 22 giugno alle 23.45 su Canale 5, dunque, nuovo appuntamento con il rotocalco d’informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l’Anica. - "Gli esodati? Sembra un termine inventato da Dante per un girone di penitenza!", esordisce così in un'intervista esclusiva a "che annuncia dodici serate dantesche in calendario a Firenze. Venerdì 22 giugno alle 23.45 su Canale 5, dunque, nuovo appuntamento con il rotocalco d’informazione dia cura di, realizzato in collaborazione con l’

"Loro sì che scontano una pena terribile - continua Benigni - ma in vita, no da morti! La punizione infernale più tremenda? Penso sia senza dubbio una manovra finanziaria decisa dalla Merkel...".



E ancora Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio alias i Soliti Idioti raccontano in anteprima il loro secondo film, in uscita a Natale. Infine, cinema e cucina con la nuova rubrica di Laura Delli Colli, La minestra di fronte: le ricette dei film.