Shakira, una (giovane) pantera del pop

foto Da video Correlati LOOK DIVERSO MA STESSE MOVENZE

10:55

- Una cofana di capelli neri e ricci, sopracciglia incolte e orecchini molto vistosi. E' una irriconoscibile, appena, in un video amatoriale nel quale interpreta "", un brano contenuto nell'omonimo album che registrò nel 1990 ma non venne mai ufficialmente pubblicato. Se la grinta e le movenze erano già evidenti all'epoca, è innegabile che negli anni il suo look sia molto migliorato...