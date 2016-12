Tre giorni con il premio "Hystrio"

foto Ufficio stampa 09:23 - Il Premio Hystrio festeggia 22 anni e lo fa mantenendo la formula inaugurata lo scorso anno grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Per tre giorni, (21, 22 e 23 giugno) il Teatro Elfo Puccini di Milano ospiterà un piccolo e vivacissimo festival. Tra i premi assegnati agli artisti affermati ci sono quelli ad Antonio Latella (regia) e Laura Marinoni (interpretazione). - Il Premio Hystrio festeggia 22 anni e lo fa mantenendo la formula inaugurata lo scorso anno grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Per tre giorni, (21, 22 e 23 giugno) il Teatro Elfo Puccini di Milano ospiterà un piccolo e vivacissimo festival. Tra i premi assegnati agli artisti affermati ci sono quelli ad Antonio Latella (regia) e Laura Marinoni (interpretazione).

Durante le serate il pubblico potrà assistere alle selezioni finali dei giovani attori del Premio alla Vocazione, alla lettura scenica dei testi segnalati al Premio Hystrio-Scritture di Scena_35, alla mostra fotografica del Premio Hystrio-Occhi di Scena, allo spettacolo “made in italy” di Babilonia Teatri e, naturalmente, ad incontri e presentazioni di alcuni festival dell’estate.



Ma accanto ai giovani talenti di domani ossia attori, drammaturghi e fotografi cui Hystrio offre la possibilità di essere selezionati da una giuria di esperti e di farsi conoscere dal grande pubblico e dagli operatori del settore, esiste la nota sezione del Premio dedicata a nomi affermati della scena italiana e internazionale. Oltre a Marinoni e Latella, saranno assegnati il premio Hystrio alla drammaturgia a Babilonia Teatri, il premio Hystrio-Teatro a Corte per i linguaggi del corpo a Dudapaiva, il premio Hystrio-Castel dei Mondi per giovani compagnie a Menoventi, il premio Hystrio- Altre Muse a Teatri Abitati (rete teatrale pugliese) e il premio Hystrio-Provincia di Milano a Teatro Ringhiera/ATIR e Festival Le strade del Teatro.