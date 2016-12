Festa con l'America Latina a Milano

foto Ufficio stampa 09:45 - Torna, per il ventiduesimo anno, Latinoamericando, la più importante manifestazione a livello europeo dedicata alla cultura latinoamericana. L'edizione 2012 si svolgerà dal 21 giugno al 27 agosto nell’area esterna del Forum di Assago (Milano). Alle migliaia di visitatori questa edizione della rassegna offre l’eccellenza della musica, della cultura, della solidarietà, della gastronomia, dell’artigianato e delle tradizioni dei paesi latini. - Torna, per il ventiduesimo anno, Latinoamericando, la più importante manifestazione a livello europeo dedicata alla cultura latinoamericana. L'edizione 2012 si svolgerà dal 21 giugno al 27 agosto nell’area esterna del Forum di Assago (Milano). Alle migliaia di visitatori questa edizione della rassegna offre l’eccellenza della musica, della cultura, della solidarietà, della gastronomia, dell’artigianato e delle tradizioni dei paesi latini.

Latinoamericando Expo è una manifestazione consolidata ed attesa, testimonianza festosa di un sodalizio tra Milano e i popoli latinoamericani, i cui risultati di intese, collaborazione, integrazione e produttività comune sono ormai una delle realtà più importanti della nostra società.



L’edizione 2012 di Latinoamericando Expo che si rinnova, senza tradire il proprio obiettivo principale: condividere con l’Italia la passione e l’amore per l’intero continente latinoamericano. “La vida es ritmo: la vita è ritmo, è il battito a segnare il tempo, i colori e le emozioni” – dice Franca De Gasperi, direttrice di Latinoamericando Group – “e noi abbiamo ascoltato i suggerimenti e i gusti del vasto pubblico che ci segue, facendo del nostro meglio per realizzare un’edizione di altissimo livello, in grado di rappresentare il meglio delle diverse culture dell’America Latina. Come sempre, sarà la soddisfazione del pubblico a decretare il successo di questa edizione”.



Patrocinata dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e dai Consolati dei paesi dell’America Latina, Latinoamericando Expo è divenuto negli anni un appuntamento imperdibile dell’estate italiana, vero patrimonio per la città di Milano e per i suoi abitanti.



(Nella pagina seguente il programma)