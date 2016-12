Miguel Bosè torna e canta con Ferro e Jovanotti

foto Ufficio stampa Correlati RE DELLA MUSICA POP 11:50 - A due anni di distanza dal precedente "Cardio”, a settembre esce "PapiTwo" (pubblicato e distribuito da Carosello Records), il nuovo album di Miguel Bosè, ricco di collaborazioni. Il disco contiene 13 grandi successi dell'artista, cantati in coppia con Jovanotti,Tiziano Ferro, Juanes e altri. L'inedito è "Decirnos Adios" in duetto con Penelope Cruz (il brano è composto dal fratello Eduardo Cruz). - A due anni di distanza dal precedente, a settembre esce(pubblicato e distribuito da Carosello Records), il nuovo album di, ricco di collaborazioni. Il disco contiene 13 grandi successi dell'artista, cantati in coppia cone altri. L'inedito è "Decirnos Adios" in duetto con(il brano è composto dal fratello).

Dopo il successo di “Papito”, che ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo e nel 2007 è stato il disco internazionale più venduto in Italia (oltre 250 mila copie), “Papitwo” è la seconda raccolta dei brani di maggior successo di Miguel Bosè, riarrangiati e cantati in duetto con grandi artisti.



Questa la lunga lista degli “amici” che hanno deciso di partecipare al progetto “Papitwo”: Penelope Cruz (“Decirnos Adios”), Jovanotti, (“Mirarte”), Tiziano Ferro (Amiga”), Juan Luis Guerra (“Creo En Ti”), Aleks Syntek ( “Duende”), Ximena Sariñana (“Aire Soy”), Juanes ( “Partisano”), Alejandro Sanz (“Te Comeria El Corazon”), Dani Martín (“Te Digo Amor”), Joaquín Sabina (“Sol Forastero”), Bimba (“Shoot Me In The Back”), Helen de Quiroga (“Con Las Ganas De Decirte”), Pablo Alborán (“Puede Que”) e Malù (“Linda”).



“Papitwo” è stato prodotto dallo stesso Bosè insieme ad altri produttori, come Martin Terefe, Carlos Jean, Andrés Levin, Nicolás Sorín, Roberto “Brubaker XL” Rodríguez e Fernando Orti, senza dimenticare il britannico Andy Bradfield come mixing engineer. Da sottolineare anche l’apporto musicale di Vicente Amigó (chitarra) e Davy Spillane (cornamusa/ flauto).