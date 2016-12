Katy Perry manda al tappetto il principe azzurro

foto Da video Correlati KATY DA SOGNO 10:06 - Katy Perry manda al tappeto il principe azzurro. Nel video di "Wilde Awake" la cantante torna alle atmosfere fiabesche, vagando tra castelli gotici e giardini stregati. Ad accompagnarla nel viaggio una misteriosa bimba dagli occhi di ghiaccio, personificazione di Katy da piccola. D'altra parte la clip è piena di riferimenti biografici, a partire dal principe bugiardo, che potrebbe essere l'ex marito Russell Brand. manda. Nel video di "" la cantante torna alle atmosfere fiabesche, vagando tra castelli gotici e giardini stregati. Ad accompagnarla nel viaggio una misteriosa, personificazione di Katy da piccola. D'altra parte la clip è piena di riferimenti biografici, a partire dal, che potrebbe essere

"Wide Awake" si propone come il capitolo conclusivo di "Teenage Dream – The Complete Confection". Dopo averla vista nei panni di una coraggiosa soldatessa in "Part of Me", ora la Perry torna alle atmosfere fiabesche che sono il suo marchio di fabbrica. La cantante veste infatti i panni di una romantica principessa, alla ricerca dell'amore vero, che si scontrerà con la crudeltà del mondo.



Ad accompagnarla nel pericoloso viaggio - fatto di trappole, labirinti e incantesimi - una bambina dagli occhi di ghiaccio, che rappresenta Katy da piccola. Quando finalmente arriverà di fronte al suo principe (l'ex marito Russell Brand?) la Perry non si lascerà però ingannare e gli sferrerà un bel pugno in faccia. Un gesto liberatorio per la cantante che, non potendo mettere le mani addosso all'ex coniuge nella realtà, si accontenta di fargli un occhio nero nella finzione.