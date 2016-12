Kate Upton, pin-up patriottica per "GQ"

foto Gq Correlati CALDA E SENSUALE 10:54 - Kate Upton fa salire la temperatura. La modella e attrice americana si è infatti spogliata per la copertina di "GQ", sfoggiando tutto il suo spirito patriottico. Calda e sensuale, la Upton posa a bordo piscina strizzata in un micro-bikini a stelle e strisce, giocando maliziosa con un ghiacciolo. Sul set, però, non tutto è andato liscio e la Upton è diventata - suo malgrado - protagonista di un siparietto decisamente hot. fa salire la temperatura. La modella e attrice americana si è infatti, sfoggiando tutto il suo. Calda e sensuale, la Upton posa a bordo piscina strizzata in un, giocando maliziosa con un ghiacciolo. Sul set, però, non tutto è andato liscio e la Upton è diventata - suo malgrado -decisamente

"Per il servizio di GQ eravamo su quella giostra dove il sedile gira e io indossavo un costume intero. All'improvviso la parte superiore ha ceduto! - ha confessato la Upton - Io cercavo di "trattenere" tutto, ridevo e sono diventata rossa, ma molte persone ci stavano guardando. Quindi ci hanno cacciato dal molo di Santa Monica, è stato davvero imbarazzante".



Kate sa di essere una vera bomba sexy, ed è consapevole della sua capacità di far girare la testa agli uomini. "Sono cresciuta in Florida cavalcando cavalli - ammette Kate - Quindi per la maggior parte della mia vita ero in stivali e jeans, o in costume da bagno. Capisco perché piaccio così tanto agli uomini!".