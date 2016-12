Ryan Gosling, star già a 11 anni

foto Tgcom24 Correlati L'ATTORE IERI E OGGI 11:37 - E' l'attore rivelazione di Hollywood e a 31 anni ha già nel curriculum una candidatura all'Oscar (nel 2007) come miglior attore protagonista in "Half Nelson". Ma a 11 anni Ryan Gosling (star di "Drive") muoveva i primi passi come cantante e ballerino. Eccolo infatti in un video in cui interpreta con disinvoltura "When a man loves woman". Ma forse ha fatto bene a scegliere il cinema. - E' l'attore rivelazione di Hollywood e a 31 anni ha già nel curriculum una candidatura all'Oscar (nel 2007) come miglior attore protagonista in "Half Nelson". Ma a 11 anni(star di "") muoveva i primi passi come cantante e ballerino. Eccolo infatti in un video in cui interpreta con disinvoltura "When a man loves woman". Ma forse ha fatto bene a scegliere il cinema.

L'attore canadese è stato consacrato da tre film: "Drive", "Le idi di marzo" (candidatura al Golden Globe come miglior attore drammatico) e "Crazy. Stupid. Love.". Figlio di genitori divorziati e mormoni, Ryan ha mosso sin da ragazzino i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato come cantante e ballerino dal 1993 al 1995 al "Mickey Mouse Club" al fianco di Christina Aguilera, Justin Timberlake e Britney Spears.



Dopo qualche fim tv e serie a 17 anni decide di mollare tutto e trasferirsi in Nuova Zelanda per lavorare per due anni sul set della serie tv "Young Hercules". Poi nel 1997 due film diversi e importanti che lo introducono ad Hollywood "Il mio amico Frankenstein" del 2000 e "Il sapore della vittoria" con Denzel Washington. La critica lo ama da subito tanto da candidarlo al Golden Globe nel 2008 per "Lars e una ragazza tutta sua" di Craig Gillespie.



L'interpretazione di uno spericolato pilota d'auto in "Drive" gli consente di ottenere un premio Independent Spirit Awards e un Satellite Awards. Poi ha fatto girare la testa a molte fan nel ruolo del playboy in "Crazy. Stupid. Love." mentre il pubblico e la critica lo hanno osannato ne "Le idi di marzo". Insomma nella sua carriera finora Gosling non ha sbagliato un colpo e ha progetti fino al 2013. Tra i film in cantiere: "Lawless, "Only God Forgives", "Gangster Squad" e "The Place Beyond the Pines". Piuttosto restio a parlare della sua vita privata, appare poco nei giornali di gossip. Si sa solo che ha avuto due relazioni importanti: con le colleghe Sandra Bullock e Rachel McAdams.