Grignani a 40 anni canta a tutto rock

foto Ufficio stampa Correlati VIDEO IN ESCLUSIVA 12:46 - Gianluca Grignani presenta a Tgcom24 e Mediaset.it il nuovo video "Le scimmie parlanti", estratto dal disco "Natura Umana". Il brano è un'accusa ai media ma anche ai commentatori tv e alla politica. "Volevamo fare qualcosa che non fosse scontato - spiega a Tgcom24 - e che utilizzasse l'ironia com'è nelle corde della canzone e da lì è nata l’idea di giocare un po’ con le parole del brano e con la mia immagine". presenta a Tgcom24 e Mediaset.it il nuovo video, estratto dal disco". Il brano è un'accusa ai media ma anche ai commentatori tv e alla politica. "Volevamo fare qualcosa che non fosse scontato -- e che utilizzasse l'ironia com'è nelle corde della canzone e da lì è nata l’idea di giocare un po’ con le parole del brano e con la mia immagine".

Gianluca sta preparando un concerto molto speciale (info: www.grignani.it - prevendite: www.boxol.it e www.ticketone.it) che si terrà allo Stadio Brianteo di Monza il 12 luglio per festeggiare i suoi primi 40 anni e i 18 anni di carriera.



"La scaletta al momento è ancora top secret, ma di sicuro ci sarà una parte acustica all’interno della quale interverrà Corona Events. - rivela - Sarà un concerto energico, molto rock, nel cui finale interverrà invece il coro dei bambini che è comparso anche nel video Sguardi”.



La collaborazione con gli artisti di Corona Events sorprenderà i fan: "E' una cosa nata per caso, li ho visti lavorare, li ho conosciuti e ci siamo piaciuti reciprocamente. E' un'esperienza che faccio anche io per la prima volta ma come ho già visto in prova Corona Events utilizza la musica per creare emozioni ed è quello che voglio di più in un mio concerto, emozionare. Ci sarà un connubio tra me e le loro immagini, i loro personaggi e le loro coreografie e la mia musica: un esperimento piuttosto insolito per l’Italia".



Ironicamente il cantautore pensa al suo compleanno: "Il bilancio dei miei 40 anni lo rimando ai prossimi 40. Sono solo all'inizio!".

Andrea Conti