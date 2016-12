Beyoncé: "Gwyneth, facciamo un film insieme!"

foto Ap/Lapresse Correlati TRASPARENZE HOT 12:08 - Beyoncé vuole rilanciare la sua carriera da attrice e per farlo pare abbia telefonato all'amica Gwyneth Paltrow. La diva di Hollywood avrebbe già una mezza idea per una prossima collaborazione. "Gwyneth sta organizzando un incontro - ha rivelato una fonte al "Sun" - Ha già buttato giù qualche spunto su un mini-film, per un video musicale". Prima di iniziare, però, le due superstar si godranno insieme le vacanze in Florida. vuolee per farlo pareall'amica. La diva di Hollywood avrebbe già una mezza idea per una prossima collaborazione. "Gwyneth sta organizzando un incontro - ha rivelato una fonte al "Sun" - Ha già buttato giù qualche spunto su, per un video musicale". Prima di iniziare, però, le due superstarin Florida.

Beyoncé e Gwyneth potrebbero quindi ritrovarsi di nuovo insieme sul set, dopo l'esperienza di "Austin Powers in Goldmember". Nel film la Paltrow appariva infatti in un cameo, mentre la cantante interpretava Foxxi Cleopatra, una scintillante star della disco-music.



L'amicizia tra le due va ben oltre l'ambito strettamente lavorativo. Beyoncé e Jay-Z stanno infatti pianificando la loro prossima vacanza con Chris Martin (frontman dei Coldplay) e sua moglie Gwyneth.



"Gwyneth e Beyoncè stanno pensando ad una scampagnata in mezzo alla natura a bordo di un camper - ha rivelato la fonte al "Sun" - Sarà una cosa semplice, perchè tutto quello di cui hanno bisogno è passare un po' di tempo insieme". Viaggio all'insegna dell'avventura, quindi, per le due amiche che - dopo la fine dei tour mondiali dei rispettivi mariti - dovrebbero partire con le famiglie alla volta della Florida.