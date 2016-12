Ligabue si spoglia per mostrarsi a tutto rock

foto Ufficio stampa 11:27 - Luciano Ligabue ha presentato a Napoli "Sottobombardamento tour-Rock in". Poche date per un live solo rock: 5 luglio al Festival Moon and Stars 12 di Locarno (Svizzera) dove duetterà con Pino Daniele, il 7 Parco Della Lesa di Cividale del Friuli (Udine), il 17 al Teatro Antico di Taormina e naturalmente a Napoli in Piazza del Plebiscito il 20. "E' un concerto libero dove l'attenzione deve essere per la musica meno per lo spettacolo", dice Liga ha presentato a Napoli "". Poche date per un live solo rock: 5 luglio al Festival Moon and Stars 12 di Locarno (Svizzera) dove duetterà con, il 7 Parco Della Lesa di Cividale del Friuli (Udine), il 17 al Teatro Antico di Taormina e naturalmente a Napoli in Piazza del Plebiscito il 20. "E' un concerto libero dove l'attenzione deve essere per la musica meno per lo spettacolo", dice Liga

Ligabue pensa di spegnere i maxischermi che in genere inquadrano i volti dei protagonisti sul palco. Sono dieci anni che il rocker di Correggio non si esibisce in uno spazio all'aperto partenopeo ("rispetto al teatro di San Carlo due anni fa, che è stata una esperienza fantastica, era il momento di liberare un po' la briglia", ribadisce), ed è la sua prima assoluta nella piazza simbolo della città, offerta dal Comune di Napoli, che, attraverso il sindaco Luigi de Magistris, promette un'estate in musica per i napoletani.



"A Napoli trovo sempre tanta passione - conclude - è una realtà bellissima e complessa e per rispetto non voglio dire cose superficiali su questa città. Chi non ci vive non può raccontarla"