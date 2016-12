Tommasi: "Il porno? Girato sotto cocaina"

foto Tgcom24 Correlati LA LETTERA DI ACCUSE

SARA, DEBUTTO NELL'HARD 16:19 - Si tinge di giallo la vicenda del film porno girato da Sara Tommasi. Dopo alcune smentite e controsmentite riguardo il fatto di averlo girato, ora la soubrette, in una lettera scritta di suo pugno, accusa il produttore del film, Federico De Vincenzo, di averla drogata al fine di girare le scene incriminate. Il produttore dal canto suo nega e ribatte: "Mai assunte sostanze e con me Sara ha firmato un regolare contratto di collaborazione".

Il comunicato della Tommasi arriva qualche giorno dopo un'intervista dell'avvocato Alfonso Luigi Marra nella quale veniva ipotizzato l'uso di cocaina da parte della Tommasi prima o durante le riprese. Proprio a Marra e all'avvocato Saverio Campana, Sara avrebbe conferito il mandato di presentare un esposto alla Procura di Milano ai fini del sequestro del video e quant'altro, e all'avv. Marra di agire per il risarcimento dei danni.



La risposta del produttore del film, Federico De Vincenzo, non si è fatta attendere. "La signorina Sara Tommasi, con la quale ho sottoscritto un regolare contratto di collaborazione, non ha mai assunto alcuna sostanza stupefacente né prima e né durante le riprese del video porno di cui sono produttore" ha detto interpellato da Tgcom24. Per lui lo stupore è tanto più grande quanto, a suo dire, la Tommasi in realtà non avrebbe fatto passi indietro. "Non so cosa pensare? L'ho sentita poco fa - spiega -, dopo la diffusione del comunicato, e mi ha confermato di voler continuare con gli altri progetti che avevamo in cantiere".



La vicenda insomma si fa sempre più ingarbugliata. Il risultato è che, in un modo o nell'altro, si continua a parlare della vicenda e dei personaggi che vi ruotano attorno.